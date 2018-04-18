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Экономика
Сборку автомобилей Lada Vesta в Ижевске приостановили из-за отсутствия топливных баков
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    Сборку автомобилей Lada Vesta в Ижевске приостановили из-за отсутствия топливных баков

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    Сборку автомобилей Lada Vesta в Ижевске приостановили из-за отсутствия топливных баков

    Ижевск, 18 апреля. Ижевский автомобильный завод, который входит в группу «АвтоВАЗ», приостановил производство автомобилей Lada Vesta из-за сбоя в поставке комплектующих.

    Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. Отмечается, что причиной остановки производства стало неожиданный срыв поставок комплектующих нижегородским предприятием «Автокомпонент». В пресс-службе добавили, что компания не была предупреждена о проблемах с исполнением контракта заранее.

    Как пишет «ФедералПресс», на заводе отменили рабочую смену и допустили отставание по сборке 285 автомобилей из-за отсутствия топливных баков. В «АвтоВАЗе» также пояснили, что задержка является временной.

    Сборку автомобилей Lada Vesta в Ижевске приостановили из-за отсутствия топливных баков

    Автор: Анна Иванова
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