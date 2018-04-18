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Экс-аналитик Пентагона: Удар по Сирии продемонстрировал заблуждения политиков Запада
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    Экс-аналитик Пентагона: Удар по Сирии продемонстрировал заблуждения политиков Запада

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    Экс-аналитик Пентагона: Удар по Сирии продемонстрировал заблуждения политиков Запада

    Вашингтон, 18 апреля. Нанесенный коалицией США ракетный удар по Сирии наглядно продемонстрировал ложные представления американских политиков о том, что современные технологии и высокоточное оружие позволяют воздействовать на политику всего мира, сидя у себя в креслах в Вашингтоне, заявил бывший аналитик Пентагона Чак Спинни.

    По мнению Спинни, в Пентагоне ввели себя в заблуждение «идеей, что сложные технологии дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника и идентифицировать критические и жизненно важные пункты его деятельности».

    Как заявил известный своими разоблачениями политики США еще в 1980-е годы военный аналитик в беседе с РИА Новости, владение высокоточным оружием создало «особый тип мировоззрения» в сфере политики и войны.

    «Политиканы думают, что могут сидеть в Вашингтоне и поминутно управлять операцией в другой части мира. Такое мировоззрение ведет ко всякого рода опрометчивым идеям контроля за событиями и отправке четких сигналов, к заблуждениям и эскалации», — отметил Спинни.

    Экс-аналитик Пентагона: Удар по Сирии продемонстрировал заблуждения политиков Запада

    Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что в результате ракетного удара США и союзников по Сирии не пострадало никаких принципиально важных военных объектов на территории Сирии, однако были разрушены научные центры в Барзе и Джарамани.

    В ходе отражения атаки системы ПВО Сирии, большинство из которых были созданы более 40 лет назад, продемонстрировали «практически 100-процентную эффективность» — об этом сообщало Ura.ru, приводя слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Конашенкова.

    Автор: Валентин Меликов
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