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«РусАл» приостановил экспорт в вагонах «Трансконтейнера»
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    «РусАл» приостановил экспорт в вагонах «Трансконтейнера»

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    «РусАл» приостановил экспорт в вагонах «Трансконтейнера»

    Москва, 18 апреля. Перевозки алюминия «РусАла» на экспорт в подвижном составе ПАО «Трансконтейнер» приостановлены. Об этом рассказал журналистам гендиректор железнодорожного оператора Петр Баскаков на форуме TransRussia-2018. Он отметил, что сейчас предприятие отказалось от всех перевозок.

    «Из 1,7 тысячи вагонов в месяц — три тысячи контейнеров — мы (в апреле – прим. ред.) перевезли около 700 (контейнеров – прим. ред.)», — уточнил он.

    Как пишет «Газета.ru», он также добавил, что перевозки в экспортном сообщении приостановлены, потому что «РусАл» пока еще не решил вопрос в этом направлении. Ранее сообщалось, что 6 апреля США расширили санкционный список против России. Санкции коснулись ряда российских корпораций, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия — компании «РусАл».

    Автор: Анна Иванова
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