«РусАл» приостановил экспорт в вагонах «Трансконтейнера»

Москва, 18 апреля. Перевозки алюминия «РусАла» на экспорт в подвижном составе ПАО «Трансконтейнер» приостановлены. Об этом рассказал журналистам гендиректор железнодорожного оператора Петр Баскаков на форуме TransRussia-2018. Он отметил, что сейчас предприятие отказалось от всех перевозок.

«Из 1,7 тысячи вагонов в месяц — три тысячи контейнеров — мы (в апреле – прим. ред.) перевезли около 700 (контейнеров – прим. ред.)», — уточнил он.

Как пишет «Газета.ru», он также добавил, что перевозки в экспортном сообщении приостановлены, потому что «РусАл» пока еще не решил вопрос в этом направлении. Ранее сообщалось, что 6 апреля США расширили санкционный список против России. Санкции коснулись ряда российских корпораций, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия — компании «РусАл».