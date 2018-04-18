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Житель Италии не сможет потратить унаследованные от деда €1,5 млн
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    Житель Италии не сможет потратить унаследованные от деда €1,5 млн

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    Житель Италии не сможет потратить унаследованные от деда €1,5 млн

    Рим, 18 апреля. Гражданин Италии получил от своего деда в наследство практически 3 млрд лир, но не сможет ими воспользоваться, поскольку обменять вышедшую из обращения валюту можно было лишь до 2012 года. Об этом пишет итальянское издание Il Corriere della Sera.

    По информации газеты, дед итальянца скончался минувшим летом на 90-м году жизни, а его единственным наследником оказался 48-летний внук Луиджи.

    Луиджи был в курсе, что его родственник за всю жизнь сумел накопить большое состояние, пишет «ФедералПресс».

    «Он оставил мне две квартиры, денежные средства на двух счетах и пакет акций… Но когда я вместе с директором банковского учреждения открыл банковскую ячейку, о которой я ничего знал, я был сильно удивлен», — признался итальянец.

    В сейфе оказалась гора купюр номиналом в 200 и 500 тыс. итальянских лир.

    Отмечается, что после введения в 2002 году европейской валюты Банк Италии дал гражданам 10 лет на то, чтобы обменять устаревшие деньги.

    Итальянец обратился в Центральный банк страны, но там ему ответили отказом. Теперь к делу привлечены юристы, которые должны найти законные пути обхода, чтобы итальянец смог обменять доставшуюся в наследство сумму, пишет Infox.ru.

    Автор: Дана Балан
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