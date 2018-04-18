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Скандал в Британии: усомнившегося в сирийской «химатаке» экс-главкома ВМС заклевали в прямом эфире
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    Скандал в Британии: усомнившегося в сирийской «химатаке» экс-главкома ВМС заклевали в прямом эфире

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    Скандал в Британии: усомнившегося в сирийской «химатаке» экс-главкома ВМС заклевали в прямом эфире

    Лондон, 18 апреля. Британские СМИ обвинили бывшего главнокомандующего Военно-морских сил Великобритании адмирала барона Алана Уэста в том, что он «накаляет обстановку» и «мутит воду» в связи с массированным ракетным ударом коалиции США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии в минувшую субботу. Поводом для атаки на Уэста — бывшего главу Военной разведки Великобритании, бывшего Первого морского лорда и кавалера многих высоких орденов — стало то, что он не верит заявлениям Запада о причастности Дамаска к якобы имевшей место «атаке с использованием химоружия» в сирийском городе Дума и не доверяет обвинениям сирийских «Белых касок» в адрес президента Сирии Башара Асада.

    Уэст попал под удар СМИ, высказав сомнения в версии причастности Асада к «химической атаке» в Думе — повторив при этом те же аргументы, которые представители Минобороны РФ и российские политики привели сразу же после сообщений о «химатаке».

    «Президент Башар Асад в настоящее время выигрывает гражданскую войну. И вот перед тем, как вернуть себе контроль над территорией, он решает осуществить химическую атаку. Это не выглядит правдоподобно, это странно. Очевидно, он понимал, что будет ответ коалиции США», — приводит RT слова британского адмирала.

    Скандал в Британии: усомнившегося в сирийской «химатаке» экс-главкома ВМС заклевали в прямом эфире

    В эфире британского «Би-Би-Си» Уэст напомнил, что обвинениям «Белых касок» нельзя доверять как минимум потому, что они не являются нейтральной стороной в сирийском конфликте и настроены резко враждебно по отношению к Асаду. В ответ телеведущая обвинила адмирала в том, что он пытается «сеять смуту и раздор», «мутить воду» и «оказывает поддержку России в информационной войне».

    «Учитывая, что мы ведём информационную войну с Россией на стольких фронтах, вы не считаете, что об этом, возможно, нецелесообразно говорить публично, учитывая ваше положение и ваш профессиональный опыт? Нет ли опасности в том, что вы накаляете обстановку?» — заявила ведущая Аннита Маквей.

    Скандальные заявления Маквей вызвали критику даже со стороны британского журналистского сообщества — в частности, с крайним неодобрением высказалась журналист Кейтлин Джонстон.

    «Это что произошло — репортер «Би-Би-Си» только что предположила, что «неразумно» для отставного флотского офицера делать публичные заявления, ставящие под вопрос то, во что нам предлагают поверить про Сирию? Что этого разговора «лучше бы не было»?" — с возмущением написала Джонстон.

    Скандал в Британии: усомнившегося в сирийской «химатаке» экс-главкома ВМС заклевали в прямом эфире

    Напомним, вчера стало известно, что миссия ООН по безопасности прибыла в город Дума. После того, как они убедятся, что ситуация в городе стабильна, сможет начать работу миссия Организации по запрещению химического оружия, которая должна проверить, имела ли место атака с использованием «бомбы с хлором», как то заявили представители стран Запада.

    Ранее в Минобороны РФ рассказали, что распространенная «Белыми касками» видеозапись «последствий химатаки в городе Дума» была инсценировкой, и ее непосредственные участники из местного населения уже задержаны — при этом врачи Сирийского Красного Полумесяца не смогли найти ни одного пострадавшего от воздействия химических веществ в городе Дума.

    Автор: Валентин Меликов
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