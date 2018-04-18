Мантурова порадовали результаты краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»

Москва, 18 апреля. Транспортные средства проекта «Кортеж» поступят в продажу с будущего года. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров напомнил о том, что эти автомобили продемонстрируют широкой аудитории в рамках Московского международного салона.

Отмечается, что на итоги краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж» отреагировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что результаты его «порадовали». Мантуров рассказал о продолжающейся работе по настройке систем пассивной безопасности. Результативными назвал российский министр технологии, а также наработки, которые применили для автомобилей данного проекта, передает РИА Новости.

Глава ведомства также напомнил о передаче ФСО нескольких лимузинов, седанов и минивэнов в качестве автомобилей охраны. Продажи автомобилей «Кортежа» стартуют в будущем году.