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Мантурова порадовали результаты краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»
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    Мантурова порадовали результаты краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»

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    Мантурова порадовали результаты краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»

    Москва, 18 апреля. Транспортные средства проекта «Кортеж» поступят в продажу с будущего года. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров напомнил о том, что эти автомобили продемонстрируют широкой аудитории в рамках Московского международного салона.

    Отмечается, что на итоги краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж» отреагировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

    Мантуров отметил, что результаты его «порадовали». Мантуров рассказал о продолжающейся работе по настройке систем пассивной безопасности. Результативными назвал российский министр технологии, а также наработки, которые применили для автомобилей данного проекта, передает РИА Новости.

    Глава ведомства также напомнил о передаче ФСО нескольких лимузинов, седанов и минивэнов в качестве автомобилей охраны. Продажи автомобилей «Кортежа» стартуют в будущем году.

    Автор: Дана Балан
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