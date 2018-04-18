Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

Луганск, 18 апреля. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за минувшие сутки бойцы ВСУ четыре раза открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. Они применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь попали районы населенных пунктов Желобок, Калиново и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов. Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированное главой ДНР Александром Захарченко.