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Новороссия
Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов
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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

    Луганск, 18 апреля. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что за минувшие сутки бойцы ВСУ четыре раза открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. Они применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Под огонь попали районы населенных пунктов Желобок, Калиново и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов. Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированное главой ДНР Александром Захарченко.

    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

    Автор: Анна Иванова
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