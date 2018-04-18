Не нравится это партнерство: Трамп объяснил, почему членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

Вашингтон, 18 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не отвечает экономическим интересам страны. Об этом республиканец написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что ему «не нравится это партнерство для Америки».

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы вернулись в ТТП, мне не нравится это партнерство для США. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет способа выйти, если договор не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, прибыльны и лучше подходят нашим работникам. Посмотрите, как плохо ВТО работает для США», — написал американский глава.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее глава Белого дома заявил, при каких условиях США могут вернуться к ТТП. Трамп уточнил, что страна изучит вопрос о присоединении к ТТП «лишь если соглашение будет существенно лучше, чем то, что предложил президент бывший президент США Барак Обама».