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Не нравится это партнерство: Трамп объяснил, почему членство в ВТО и ТТП невыгодно для США
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    Не нравится это партнерство: Трамп объяснил, почему членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

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    Не нравится это партнерство: Трамп объяснил, почему членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

    Вашингтон, 18 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не отвечает экономическим интересам страны. Об этом республиканец написал в своем Twitter.

    Трамп подчеркнул, что ему «не нравится это партнерство для Америки».

    «Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы вернулись в ТТП, мне не нравится это партнерство для США. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет способа выйти, если договор не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, прибыльны и лучше подходят нашим работникам. Посмотрите, как плохо ВТО работает для США», — написал американский глава.

    Как сообщала «Газета.Ru», ранее глава Белого дома заявил, при каких условиях США могут вернуться к ТТП. Трамп уточнил, что страна изучит вопрос о присоединении к ТТП «лишь если соглашение будет существенно лучше, чем то, что предложил президент бывший президент США Барак Обама».

    Автор: Дана Балан
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