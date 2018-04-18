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Госдума России рассмотрит законопроект о запрете телерекламы лекарств
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    Госдума России рассмотрит законопроект о запрете телерекламы лекарств

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    Госдума России рассмотрит законопроект о запрете телерекламы лекарств

    Москва, 18 апреля. Законопроект о запрете распространения в телепрограммах рекламы лекарств внесен 17 апреля на рассмотрение Госдумы России.

    С инициативой запретить рекламу препаратов выступили в Совете Федерации. По мнению авторов законопроекта, компании заинтересованы в рекламе новых и дорогостоящих лекарств. Они также считают, что подобная реклама стимулирует население к самолечению, поскольку предлагает покупателям приобретать «простые» средства от повышения давления, от высокого уровня холестерина, от ожирения и других недугов.

    Как пишет «Парламентская газета», сенаторы также добавили, что иностранные компании заинтересованы в повышении бюджетов на рекламу, вне зависимости от пользы для пациентов, поскольку российское налоговое законодательство позволяет вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы».

    Госдума России рассмотрит законопроект о запрете телерекламы лекарств

    Автор: Анна Иванова
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