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18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков
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    18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков. МВФ ухудшил прогноз по уровню инфляции на Украине. Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году. Россия прекратит предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан».
    8:25 18 Апреля 2018
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    Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    Российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию и склад химикатов боевиков. Как сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации в Сирии Александр Родионов, среди находок — баллон с хлором. Он аналогичен тому, который был использован для организации провокации, послужившей поводом для ракетного удара коалиции. Напомним, ранее во вторник стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Думу для изучения информации о якобы имевшей место химатаке.

    МВФ ухудшил прогноз по уровню инфляции на Украине

    18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    Прогноз среднегодовой инфляции на Украине в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта, сообщается в апрельском докладе МВФ. Международный валютный фонд также ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 4% до 3,3%. Рост среднегодовой инфляции в 2018 году ожидается на уровне 11%. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 миллиардов долларов от МВФ уже в мае-июне. По его словам, фонд «ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией». 

    Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году

    18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    Роскомнадзор может уже в этом году принять решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России. По словам руководителя надзорного ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке Facebook может стать актуальным, если администрация социальной сети не выполнит ряд пунктов. В их список входит перенос баз данных российских граждан на территорию России, удаление всей запрещенной информации (отмечается, что в Facebook уже значительно опаздывают по срокам выполнения этого требования), и соблюдение иных законов.

    Россия прекратит предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан»

    18 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные РФ нашли в Думе лабораторию химоружия боевиков

    Французские СМИ сообщили о том, что Россия уже в этом году перестанет предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124 «Руслан». В рамках русско-украинского проекта SALIS крупные негабаритные грузы Североатлантического альянса перевозили 17 российских «Русланов». Теперь же, как сообщают французские медиа со ссылкой на осведомленный источник, Россия приняла решение отказаться от сотрудничества в ответ на усиление санкций США. Журналисты подчеркивают, что такое решение станет ощутимым ударом для французской армии, которая остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков.

     

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