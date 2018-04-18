Эксперт рассказал о происхождении оборудования лаборатории в сирийской Думе

Москва, 18 апреля. Оборудование в лаборатории, обнаруженной российскими военными в сирийском городе Думе, западного производства и, скорее всего, создано в Великобритании или Германии. Об этом рассказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

По его словам, на видео обнаруженной в Думе лаборатории можно увидеть оборудование западного производства. Предположительно, его изготовили в Великобритании или ФРГ. Как пишет РИА Новости, Никулин также уточнил, что химический реактор, который заснят на видео, также западного производства.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли в сирийском городе Дума склад веществ, которые применяют для изготовления химического оружия. Он располагался в подвале жилого дома. Напомним, 14 апреля военные США, Великобритании и Франции атаковали сирийские объекты в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в Думе. При этом МИД России неоднократно заявлял, что информация о химатаках сирийских военных является вбросом и провокацией боевиков.