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Эксперт рассказал о происхождении оборудования лаборатории в сирийской Думе
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    Эксперт рассказал о происхождении оборудования лаборатории в сирийской Думе

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    Эксперт рассказал о происхождении оборудования лаборатории в сирийской Думе

    Москва, 18 апреля. Оборудование в лаборатории, обнаруженной российскими военными в сирийском городе Думе, западного производства и, скорее всего, создано в Великобритании или Германии. Об этом рассказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

    По его словам, на видео обнаруженной в Думе лаборатории можно увидеть оборудование западного производства. Предположительно, его изготовили в Великобритании или ФРГ. Как пишет РИА Новости, Никулин также уточнил, что химический реактор, который заснят на видео, также западного производства.

    Ранее сообщалось, что российские военные нашли в сирийском городе Дума склад веществ, которые применяют для изготовления химического оружия. Он располагался в подвале жилого дома. Напомним, 14 апреля военные США, Великобритании и Франции атаковали сирийские объекты в ответ на якобы имевшее место применение Дамаском химического оружия в Думе. При этом МИД России неоднократно заявлял, что информация о химатаках сирийских военных является вбросом и провокацией боевиков.

    Эксперт рассказал о происхождении оборудования лаборатории в сирийской Думе

    Автор: Анна Иванова
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