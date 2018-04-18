Меню
Новости Сирии
Сирия: движение по трассе Дамаск — Хомс открывается после освобождения Восточной Гуты
Общество
Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: движение по трассе Дамаск — Хомс открывается после освобождения Восточной Гуты

      /  Обновлено: 
    35

    Сирия: движение по трассе Дамаск — Хомс открывается после освобождения Восточной Гуты

    Дамаск, 18 апреля. В ближайшее время сирийские власти планируют возобновить движение по стратегической автодороге Дамаск — Хомс. Восстановление трассы стало возможным после полного освобождения региона Восточной Гуты от действовавших там террористических группировок.

    Как отмечает телеканал «Мир 24», движение по автодороге в провинцию Хомс было закрыто пять лет назад, когда большая часть Восточной Гуты оказалась под контролем террористических группировок. В настоящее время идет активное восстановление автодороги и сирийские власти обещают открыть движение в течение двух или трех недель.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о ходе расследования миссией ОЗХО обвинений в адрес Дамаска в якобы имевшем место применении химоружия в городе Дума. Вчера, как рассказал постпред Сирии в ООН, команда ООН по безопасности прибыла в Думу, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в городе. В случае, если все в порядке, уже сегодня миссия ОЗХО сможет начать работу.

    Сирия: движение по трассе Дамаск — Хомс открывается после освобождения Восточной Гуты

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    2956
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    461
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    661
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    482