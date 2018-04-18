Сирия: движение по трассе Дамаск — Хомс открывается после освобождения Восточной Гуты

Дамаск, 18 апреля. В ближайшее время сирийские власти планируют возобновить движение по стратегической автодороге Дамаск — Хомс. Восстановление трассы стало возможным после полного освобождения региона Восточной Гуты от действовавших там террористических группировок.

Как отмечает телеканал «Мир 24», движение по автодороге в провинцию Хомс было закрыто пять лет назад, когда большая часть Восточной Гуты оказалась под контролем террористических группировок. В настоящее время идет активное восстановление автодороги и сирийские власти обещают открыть движение в течение двух или трех недель.

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Ранее «Газета.ru» сообщала о ходе расследования миссией ОЗХО обвинений в адрес Дамаска в якобы имевшем место применении химоружия в городе Дума. Вчера, как рассказал постпред Сирии в ООН, команда ООН по безопасности прибыла в Думу, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в городе. В случае, если все в порядке, уже сегодня миссия ОЗХО сможет начать работу.