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Убрать преступников: Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство
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    Убрать преступников: Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство

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    Убрать преступников: Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство

    Вашингтон, 18 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение верховного суда Соединенных Штатов об отмене закона о депортации иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, необходимо срочно пересмотреть. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    «Решение суда означает, что конгресс должен закрыть обходы, которые не позволяют выслать опасных преступников-иммигрантов, в том числе осужденных за тяжкие преступления», — написал американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что это кризис общественной безопасности, который может быть решен лишь американским конгрессом. В США необходимо оперативно принять законодательное решение, чтобы «убрать склонных к жестокости преступников-иммигрантов из общества», пишет «Ньюинформ».

    Как сообщала «Газета.Ru», 17 апреля верховный суд США отменил закон об обязательной депортации из государства иностранных граждан, которых осудили за совершение тяжких преступлений.

    Автор: Дана Балан
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