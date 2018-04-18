Убрать преступников: Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство

Вашингтон, 18 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение верховного суда Соединенных Штатов об отмене закона о депортации иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, необходимо срочно пересмотреть. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Решение суда означает, что конгресс должен закрыть обходы, которые не позволяют выслать опасных преступников-иммигрантов, в том числе осужденных за тяжкие преступления», — написал американский лидер.

....Congress – House and Senate must quickly pass a legislative fix to ensure violent criminal aliens can be removed from our society. Keep America Safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2018

Трамп подчеркнул, что это кризис общественной безопасности, который может быть решен лишь американским конгрессом. В США необходимо оперативно принять законодательное решение, чтобы «убрать склонных к жестокости преступников-иммигрантов из общества», пишет «Ньюинформ».

Как сообщала «Газета.Ru», 17 апреля верховный суд США отменил закон об обязательной депортации из государства иностранных граждан, которых осудили за совершение тяжких преступлений.