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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год
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    МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

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    МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

    Москва, 18 апреля. Международный валютный фонд повысил прогноз средней стоимости нефти на 2018 год. Как говорится в сообщении ведомства, МВФ прогнозирует стоимость нефти на 2018 год на уровне до 62,3 доллара.

    Также был повышен прогноз средней стоимости нефти на 2019 год. Как пишет «Газета.ru», по прогнозам цена достигнет 58,2 доллара за баррель.

    Ранее МВФ озвучил прогноз цен на нефть на 2017 и 2018 годы. По прогнозам специалистов МВФ, средняя цена за баррель нефти в 2018 году составит 52 доллара. 

    МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

    Автор: Анна Иванова
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