Глава МИД Саудовской Аравии не исключил отправку военных в Сирию

Эр-Рияд, 17 апреля. Саудовская Аравия не исключает возможность отправки военного контингента арабских стран в Сирию, рассказал министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде.

Как передает Sky News Arabia, по его словам, вопрос отправки Исламской контртеррористической коалиции в Сирию обсуждался. Он добавил, что положительное решение будет принято в случае поступления соответствующего запроса. При этом он считает, что единственным выходом из кризиса в Сирии является политическое урегулирование.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассчитывает сформировать на контролируемой Вашингтоном территории Сирии при поддержке союзников воинский контингент, который заменил бы находящихся там американских военных. При этом сообщалось, что США «пытаются собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии».