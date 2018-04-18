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Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе Великобритании в выдаче визы
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    Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе Великобритании в выдаче визы

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    Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе Великобритании в выдаче визы

    Москва, 18 апреля. Племянница отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль заявила, что пожалуется в ООН, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Скрипаль обещала обратиться лично к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Родственница отравленных также пояснила, что не сотрудничает с российскими спецслужбами. При этом она уточнила, что связывалась только со Следственным комитетом РФ, так как возбуждено уголовное дело. Как пишет URA.ru она напомнила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала ее просьбу о выдаче визы.

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию.

    Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе Великобритании в выдаче визы

    Автор: Анна Иванова
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