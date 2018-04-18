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Циничное отношение: Порошенко подталкивает украинских моряков вернуться в Крым
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    Циничное отношение: Порошенко подталкивает украинских моряков вернуться в Крым

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    Циничное отношение: Порошенко подталкивает украинских моряков вернуться в Крым

    Одесса, 18 апреля. Группа покинувших четыре года назад Крым офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины обратилась к главе страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им квартиры взамен оставленных на российском полуострове.

    По информации украинских СМИ, в открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили распоряжение командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С того момента, сообщают украинские военные, киевские власти ничего не сделали для обеспечения служащих ВМС квартирами.

    «Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военным и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — следует из текста письма моряков.

    Украинские военные также рассчитывают, что Порошенко решит их проблему и не будет «подталкивать» военнослужащих после отставки возвращаться в Крым и принимать гражданство Российской Федерации для решения квартирного вопроса.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по результатам которого более 96% избирателей республики и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

    Автор: Дана Балан
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