Жаров: Для блокировки Telegram потребовалось закрыть 18 подсетей Amazon и Google

Москва, 18 апреля. Для того, чтобы заблокировать для российских пользователей доступ к Telegram, Роскомнадзор вынужден был блокировать 18 подсетей, IP-адреса которых принадлежат Amazon и Google. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.

Жаров отметил, что изначально РКН начал блокировку более чем 9000 интернет-адресов, принадлежащих собственно Telegram. Однако в дальнейшем был зафиксирован переход трафика мессенджера на другие подсети, принадлежащие американским компаниям, количество IP-адресов в которых исчисляется сотнями тысяч.

«На данный момент блокируются 18 подсетей на Amazon и Google», — рассказал Жаров в интервью газете «Известия».

Глава Роскомнадзора заверил, что у ведомства нет желания «блокировать весь Интернет» — проблемы с Telegram вызваны категорическим нежеланием создателя мессенджера Павла Дурова и его команды сотрудничать с российскими властями.

«Если бы у администрации Telegram было намерение сотрудничать, они вступили бы в диалог с ФСБ. Но этого диалога нет, всё общение идет в одну сторону. Мы отправляем запросы, но ответа не получаем», — рассказал Жаров.

Напомним, ранее «Газета.ru» приводила слова Дурова, который заявлял, что передача ключей шифрования, которой требует ФСБ в соответствии с российским законодательством, технически невозможна. При этом его компания, как подчеркнул создатель Telegram, во всех случаях шла навстречу российским правоохранительным органам, когда получала запросы на удаление противоправного контента — чатов, используемых террористами, и распространителей детской порнографии.

Между тем, на фоне блокировки используемых Telegram IP-адресов неизвестные осуществили две DDoS-атаки на Роскомнадзор, сообщало агентство RT. В «Ростелекоме» заявили, что успешно справились с атакой, блокировавшей доступ к сайту РКН на несколько часов.

Напомним, решение о блокировке Telegram было принято в Таганском суде Москвы 16 апреля в оперативном порядке - поскольку адвокаты компании не пришли на заседание суда, на принятие решения о блокировке потребовалось всего 19 минут.

На данный момент количество заблокированных Роскомнадзором IP-адресов в рамках блокировки Telegram достигает 16,3 миллионов.