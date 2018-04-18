Новый российский лимузин задействуют в работе президента РФ после инаугурации

Москва, 18 апреля. Новый российский лимузин, созданный по проекту «Кортеж» будет использоваться в рабочем графике Владимира Путина после инаугурации.

Как сообщают «Известия», информацию об этом изданию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом добавив, что пока нет решения, будет ли лимузин использоваться во время самой инаугурации.

При этом, каковым бы ни было решение, министр промышленности Денис Мантуров сообщил, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет гарантированно подготовлен к дате вступления в должность избранного президента.

Добавим, что Дмитрий Песков подтвердил, что автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина.