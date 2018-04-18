Telegram лихорадит: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру

Петербург, 18 апреля. Последние пару часов в работе Telegram наблюдаются сбои: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру.

При этом, зайти в программу или приложение, а также отправлять сообщения не получается не только у россиян, которые после блокировки Telegram всячески пытаются обойти запрет, но и у пользователей по всему миру.

Как передает РИА Новости, согласно данным сервиса downdetector, который следит за сбоями в популярных интернет-ресурсах, число сообщений о сбое в работе Telegram резко увеличилось примерно после пяти утра по московскому времени.

Так, согласно отзывам пользователей, мессенджер не работает у пользователей из России, США, Канады, Британии, Португалии, Италии, Франции, Испании, Ирана, Саудовской Аравии, Южной Африки, Египта и других стран.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник Роскомнадзор внес в «черный» список порядка 1,8 млн IP-адресов, принадлежащие Amazon Web Services, которые Telegram использовал для обхода блокировки в российском сегменте сети.

Добавим, что в конце прошлой недели Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ из-за того, что администрация Telegram не передала ФСБ ключи для дешифровки сообщений.