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Telegram лихорадит: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру
Россия
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    Telegram лихорадит: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру

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    Telegram лихорадит: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру

    Петербург, 18 апреля. Последние пару часов в работе Telegram наблюдаются сбои: пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру.

    При этом, зайти в программу или приложение, а также отправлять сообщения не получается не только у россиян, которые после блокировки Telegram всячески пытаются обойти запрет, но и у пользователей по всему миру.

    Как передает РИА Новости, согласно данным сервиса downdetector, который следит за сбоями в популярных интернет-ресурсах, число сообщений о сбое в работе Telegram резко увеличилось примерно после пяти утра по московскому времени. 

    Так, согласно отзывам пользователей, мессенджер не работает у пользователей из России, США, Канады, Британии, Португалии, Италии, Франции, Испании, Ирана, Саудовской Аравии, Южной Африки, Египта и других стран.

    Как напоминает «Газета.ru», в понедельник Роскомнадзор внес в «черный» список порядка 1,8 млн IP-адресов, принадлежащие Amazon Web Services, которые Telegram использовал для обхода блокировки в российском сегменте сети.

    Добавим, что в конце прошлой недели Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ из-за того, что администрация Telegram не передала ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

    Автор: Константин Терехов
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