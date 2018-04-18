Израиль заручился поддержкой Вашингтона перед атакой на сирийский аэродром - СМИ

Вашингтон, 18 апреля. Власти США был заранее предупреждены об ударе ВВС Израиля по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс в Сирии на прошлой неделе.

Как сообщает ТАСС, о молчаливой поддержке Вашингтона авиаудара Израиля по территории Сирийской Арабской Республики пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

«Израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, находившейся на сирийской базе», — буквально следующее пишет газета.

Кроме того, как выяснили американские журналисты, Биньямин Нетаньяху после разговора с Дональдом Трампом приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы не позволить иранским силам применять ее против самолетов Израиля.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль.