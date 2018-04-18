Советник Трампа объяснил путаницу с санкциями против России

Вашингтон, 18 апреля. Глава экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу назвал слова постпреда США при ООН о санкциях против России «временной путаницей».

Как сообщают «Известия», по словам советника Дональда Трампа, Никки Хейли пошла на некое «опережение». Чтобы развеять туман над вопросом о санкциях, Кудлоу выступил в эфире CNN.

«Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе могла быть временная путаница», — заявил буквально следующее руководитель экономического отдела.

Кроме того, советник американского президента добавил, что Вашингтон не отказался от этой идеи ограничительных мер против России и продолжает рассматривать ее в качестве «наказания» за сотрудничество Москвы с Дамаском.