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Советник Трампа объяснил путаницу с санкциями против России
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    Советник Трампа объяснил путаницу с санкциями против России

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    Советник Трампа объяснил путаницу с санкциями против России

    Вашингтон, 18 апреля. Глава экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу назвал слова постпреда США при ООН о санкциях против России «временной путаницей».

    Как сообщают «Известия», по словам советника Дональда Трампа, Никки Хейли пошла на некое «опережение». Чтобы развеять туман над вопросом о санкциях, Кудлоу выступил в эфире CNN.

    «Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе могла быть временная путаница», — заявил буквально следующее руководитель экономического отдела.

    Кроме того, советник американского президента добавил, что Вашингтон не отказался от этой идеи ограничительных мер против России и продолжает рассматривать ее в качестве «наказания» за сотрудничество Москвы с Дамаском.

    Автор: Константин Терехов
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