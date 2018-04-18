СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 18 апреля. Директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео провел тайную встречу с вождем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как передают «Известия», информацию об этом на своих страницах разместила газета The Washington Post, репортерам которой, в свою очередь, новость сообщили источники в администрации президента США.

«Это часть усилий по закладке основы для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном по поводу северокорейской программы разработки ядерного оружия», — рассказывают о цели визита в КНДР Помпео и встрече с Ыном источники.

По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына состоялись 13 марта, и они потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечается, что переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.