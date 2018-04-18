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Выход Украины из СНГ ударит по 2,5 млн граждан незалежной — эксперт
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    Выход Украины из СНГ ударит по 2,5 млн граждан незалежной — эксперт

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    Выход Украины из СНГ ударит по 2,5 млн граждан незалежной — эксперт

    Киев, 18 апреля. В случае если план Порошенко о выходе Украины из СНГ претвориться в жизнь, это, в первую очередь, ударит по 2,5 млн граждан незалежной.

    Как сообщает «ПолитНавигатор», размышлениями на тему в эфире телеканала NewsOne поделился экономический эксперт Андрей Блинов, настаивая на том, что такой шаг властей навредит лишь гражданам Украины, работающим за рубежом.

    «Украина имеет нетто позитив в миграции. То есть, украинцев выезжает значительно больше, чем иностранцев из стран СНГ, которые заезжают к нам работать. Соответственно, для, как минимум, 2,5 миллионов украинцев, которые официально только работают на просторах СНГ — для них выгодно, чтобы Украина оставалась в правовом поле», — заявил эксперт.

    По словам специалиста, в случае выхода из СНГ, украинцы, официально работающие в России, Белоруссии, Казахстане, останутся без правовой помощи или защиты собственного государства.

    «В значительной степени это будет наказание — ни России, ни Путина, ни Кремля, ни каких-то других столиц СНГ, а наказание собственных же граждан, которые работают за границами Украины», — резюмировал Андрей Блинов.

    Автор: Константин Терехов
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