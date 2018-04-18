Выход Украины из СНГ ударит по 2,5 млн граждан незалежной — эксперт

Киев, 18 апреля. В случае если план Порошенко о выходе Украины из СНГ претвориться в жизнь, это, в первую очередь, ударит по 2,5 млн граждан незалежной.

Как сообщает «ПолитНавигатор», размышлениями на тему в эфире телеканала NewsOne поделился экономический эксперт Андрей Блинов, настаивая на том, что такой шаг властей навредит лишь гражданам Украины, работающим за рубежом.

«Украина имеет нетто позитив в миграции. То есть, украинцев выезжает значительно больше, чем иностранцев из стран СНГ, которые заезжают к нам работать. Соответственно, для, как минимум, 2,5 миллионов украинцев, которые официально только работают на просторах СНГ — для них выгодно, чтобы Украина оставалась в правовом поле», — заявил эксперт.

По словам специалиста, в случае выхода из СНГ, украинцы, официально работающие в России, Белоруссии, Казахстане, останутся без правовой помощи или защиты собственного государства.