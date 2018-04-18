Эксперт рассказал, почему украинским властям выгоден уезд граждан за рубеж

Киев, 18 апреля. Экономический эксперт Андрей Блинов рассказал, почему украинским властям выгодно, чтобы граждане уезжали на заработки за границу – в Россию, Польшу, страны ЕС.

Как сообщает «ПолитНавигатор», мнение на тему эксперт высказал в эфире телеканала NewsOne, утверждая, что, как это не парадоксально, отток из страны трудоспособного населения на руку правительству Украины.

«Вы знаете, что из страны […] по разным данным выехали от трех до пяти миллионов человек? Причем, это люди, что называется, в «самом соку», – те люди, которые сегодня в наиболее продуктивном возрасте», — привел цифры Андрей Блинов.

«Эти люди не платят налоги на Украине, они условно лишь связывают свое будущее с Украиной, что мы будем с ними делать? Правительство говорит: «Ну, это плохая тенденция», но ничего не говорит о создании рабочих мест для этих людей», — продолжил эксперт.

«На самом деле правительство довольно, потому что, если бы эти люди не уехали из страны, безработица была бы не 9%, а 15% и, соответственно, было бы намного большее давление от продуктивных слоев населения, которые или устраивали бы пикеты, или майданы, или постоянно работали бы в каких-нибудь общественных советах», — добавил Блинов.

Таким образом, по словам экономического эксперта, значительную часть общества, притом экономически активного, власти вынудили не спорить с системой, а просто уехать на «вольные хлеба».

