Руки прочь от Сирии: пикет в поддержку Дамаска прошел в Киеве

Киев, 18 апреля. Жители Киева напротив здания посольства США устроили пикет в поддержку Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает «ПолитНавигатор», участники акции призывали Вашингтон и союзников Соединенных Штатов отказаться от бомбежек Сирии. Манифестанты развернули транспаранты «Руки прочь от Сирии», «Сирия, мы с тобой», «Убирайтесь янки!».

«Сейчас Сирия и ее союзники воюют там не только с ИГИЛ1 (запрещена в РФ – ред.), но и с главными мировыми террористами из США, Англии, Франции, где терроризм и убийства стали государственной политикой», — рассказал член правления «Общества дружбы Украины-Сирии» Михаил Кононович.

По словам активиста, «маленькая гордая и непобедимая» страна бросила вызов насаждаемому с Запада «неоколониализму и терроризму».

«Сегодня у сирийцев, которые отстаивает свое право на существование, как они говорят, праздник праздников, потому как они побеждают в своей священной войне за жизнь и независимость», — резюмировал Михаил Кононович.

Добавим, что после пикета у здания американского посольства, участники акции переместились к дипломатическому представительству Сирии, где провели митинг в поддержку официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.