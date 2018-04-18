Меню
Весь мир
Руки прочь от Сирии: пикет в поддержку Дамаска прошел в Киеве
Россия
Новый российский лимузин задействуют в работе президента РФ после инаугурации
Следующая новость
Загрузка...

    Руки прочь от Сирии: пикет в поддержку Дамаска прошел в Киеве

    210

    Руки прочь от Сирии: пикет в поддержку Дамаска прошел в Киеве

    Киев, 18 апреля. Жители Киева напротив здания посольства США устроили пикет в поддержку Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщает «ПолитНавигатор», участники акции призывали Вашингтон и союзников Соединенных Штатов отказаться от бомбежек Сирии. Манифестанты развернули транспаранты «Руки прочь от Сирии», «Сирия, мы с тобой», «Убирайтесь янки!».

    «Сейчас Сирия и ее союзники воюют там не только с ИГИЛ1 (запрещена в РФ – ред.), но и с главными мировыми террористами из США, Англии, Франции, где терроризм и убийства стали государственной политикой», — рассказал член правления «Общества дружбы Украины-Сирии» Михаил Кононович.

    По словам активиста, «маленькая гордая и непобедимая» страна бросила вызов насаждаемому  с Запада «неоколониализму и терроризму».

    «Сегодня у сирийцев, которые отстаивает свое право на существование, как они говорят, праздник праздников, потому как они побеждают в своей священной войне за жизнь и независимость», — резюмировал Михаил Кононович.

    Добавим, что после пикета у здания американского посольства, участники акции переместились к дипломатическому представительству Сирии, где провели митинг в поддержку официального Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    1771
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    336
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    429
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    365