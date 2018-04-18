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Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
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    Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

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    Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

    Вашингтон, 18 апреля. На 93-м году жизни умерла супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара.

    Как сообщает «Газета.ru», об этом в своем Twitter-аккаунте написал официальный представитель четы Джим МакГрат. 

    «Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет», — в частности говорится в официальном сообщении.

    По данным американских СМИ, бывшая первая леди США страдала от хронических заболеваний сердца и легких. О дате похорон Барбары Буш представители семьи сообщат позднее.

    Как сообщает ТАСС, соболезнования в связи с кончиной супруги Джорджа Буша-старшего высказали действующий президент США Дональд Трамп, а также бывшие хозяева Белого дома Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер.

    Автор: Константин Терехов
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