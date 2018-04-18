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Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение
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    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

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    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

    Думейр (Сирия), 18 апреля. Боевики ССА, покидая город Думейр, сдают тяжелое вооружение.

    Как сообщает Al-Masdar News, помимо стрелкового и артиллерийского вооружения сирийским правительственным силам и российской военной полиции были сданы гранатометы, техника и даже БМП-1.

    Приводится список того, что оставили боевики, покидая город. Это пять технических транспортных средств, оснащенных автоматами, бронетранспортер БМП-1, минометные и полевые артиллерийские орудия, десятки штурмовых винтовок.

    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

    Сирия: боевики перед отбытием из Думейра сдают тяжелое вооружение

    Автор: Константин Терехов
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