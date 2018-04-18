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Сирия: правительственные войска обнаружили огромный туннель в Думе
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    Сирия: правительственные войска обнаружили огромный туннель в Думе

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    Сирия: правительственные войска обнаружили огромный туннель в Думе

    Дума (Восточная Гута, Сирия), 18 апреля. Сирийские правительственные войска обнаружили в городе Дума огромный туннель.

    Кадры с места событий опубликовало информационное агентство Fars News Agency. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии продолжают исследовать освобожденный от террористов город 

    «Сирийские силы безопасности вместе с инженерными подразделениями обнаружили огромный тоннель, который был проложен бандитами прямо под жилыми домами», — сообщает агентство.

    Напомним, что накануне там же в городе Дума российские военные обнаружили лабораторию боевиков, а также склад веществ, необходимых для изготовления химического оружия.

    Автор: Константин Терехов
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