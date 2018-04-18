Там нечего было уничтожать: экс-сотрудник ЦРУ прокомментировал удары Запада по Сирии

Вашингтон, 18 апреля. Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Фил Джиральди заявил, что субботний удар США и союзников по территории Сирии был спланирован на основе «неточных разведывательных данных».

Своим мнением на злободневную тему бывший сотрудник специальной службы Соединенных Штатов поделился с РИА Новости, отметив, что на территории Сирийской Арабской Республики нет никаких центров по производству химического оружия.

«Сейчас данные подводят к вероятности, что никакое химическое оружие или его компоненты в этих точках не подвергались удару. Поэтому, если целью удара и было уничтожить эти предприятия, то атаки могли быть основаны на некачественных разведданных или вероятности, что там изначально нечего было уничтожать», — пояснил свою мысль экс-разведчик.

При этом Фил Джиральди отметил, что время для удара, непосредственно перед приездом в Сирию экспертов Организации по запрещению химического оружия, было выбрано совсем не случайно.

«Время для атаки было выбрано так, чтобы у экспертов ОЗХО не осталось времени сделать свою работу и, возможно, предоставить отчет, в котором говорится об отсутствии доказательств применения газа, что осложнило бы наказание», — акцентировал внимание бывший сотрудник ЦРУ.

Говоря же о перспективах новых ударов по территории суверенного государства со стороны США и Co, Джиральди считает их маловероятными, «учитывая насмешки», которые последовали за субботней бомбардировкой.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбили сирийские ПВО.

Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни военные эксперты из России, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.