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    Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году

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    Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году

    Москва, 18 апреля. Роскомнадзор может уже в этом году принять решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России.

    Как сообщают «Известия», по словам руководителя надзорного ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке Facebook может стать актуальным на повестке дня, если администрация социальной сети не выполнит ряд пунктов.

    «Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов», — рассказал об этих самых пунктах Жаров изданию.

    По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, если хоть одно требования ведомства не будет выполнено, то встанет вопрос о блокировке Facebook.

    «Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — добавил Александр Жаров.

    Автор: Константин Терехов
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