Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году

Москва, 18 апреля. Роскомнадзор может уже в этом году принять решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России.

Как сообщают «Известия», по словам руководителя надзорного ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке Facebook может стать актуальным на повестке дня, если администрация социальной сети не выполнит ряд пунктов.

«Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов», — рассказал об этих самых пунктах Жаров изданию.

По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, если хоть одно требования ведомства не будет выполнено, то встанет вопрос о блокировке Facebook.