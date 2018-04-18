Facebook может быть заблокирован на территории России в 2018 году
Москва, 18 апреля. Роскомнадзор может уже в этом году принять решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России.
Как сообщают «Известия», по словам руководителя надзорного ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке Facebook может стать актуальным на повестке дня, если администрация социальной сети не выполнит ряд пунктов.
«Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов», — рассказал об этих самых пунктах Жаров изданию.
По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, если хоть одно требования ведомства не будет выполнено, то встанет вопрос о блокировке Facebook.
«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — добавил Александр Жаров.