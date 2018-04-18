Россия прекратит предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» - СМИ

Москва, 18 апреля. СМИ сообщили о том, что Россия уже в этом году перестанет предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124 «Руслан».

Как передает РИА Новости, в частности, такую информацию распространяет французское издание Challenges, ссылаясь, как это принято говорить, на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что якобы речь идет о заморозке или полном прекращение проекта SALIS, в рамках которого 12 лет назад было создано совместное российско-украинское предприятие.

Всего же в рамках этого проекте крупные негабаритные грузы Североатлантического альянса перевозили 17 российских «Русланов». Теперь же, как пишет издание, Россия приняла решение отказаться от сотрудничества в ответ на усиление санкций США.

Журналисты подчеркивают, что такое решение, если оно вправду имело место быть, станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков.