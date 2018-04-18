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Трамп сказал, что лично разговаривал с главой КНДР
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    Трамп сказал, что лично разговаривал с главой КНДР

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    Трамп сказал, что лично разговаривал с главой КНДР

    Вашингтон, 18 апреля. Дональд Трамп сообщил, что лично разговаривал с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

    Впрочем, как сообщает РИА Новости, именно такой фразы, впрочем, не прозвучало. Что называется, «признание» хозяина Белого дома было вырвано из контекста общения американского президента с одним из журналистов пула.

    Репортер спросил Трампа, беседовал ли тот с вождем Северной Кореи, на что президент США лаконично ответил «да». При этом, как сам отметил задавший вопрос журналист, он совсем не уверен, точно ли глава Белого дома расслышал его. 

    Но при всем при этом, этого было достаточно, чтобы пресс-служба американской администрации распространила новость на тему. 

    Добавим, что позднее журналисты еще раз уточнили у президента США, говорил ли он с Ким Чен Ыном. Но на этот раз Трамп ушел от прямого ответа, сказав, что не будет много об этом распространяться.

    Автор: Константин Терехов
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