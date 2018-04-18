Предложенная Францией резолюция по Сирии несвоевременная и ненужная — Небензя

Нью-Йорк, 18 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новая резолюция по Сирии, которую предложил принять Париж, является несвоевременной и ненужной.

Как сообщает РИА Новости, дипломат акцентировал внимание на том, что документ был предложен сразу на следующий день после удара Соединенных Штатов, Франции и Великобритании по Сирии.

«Вы не находите это смешным? Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная», — заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций.

Напомним, в субботу вечером, то есть по прошествии нескольких часов после бомбежек территории Сирии силами США и союзнгиков, Франция распространила в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии.

По заявил постпред Франции, «цель резолюции — перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса».

«Газета.ru» напоминает, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Впрочем, по мнению российского Генштаба, несмотря на заявления Парижа, Франция ракеты по территории САР не запускала.