Россия продлила разрешение на пролеты лайнеров США — Госдеп

Вашингтон, 18 апреля. В государственном департаменте сообщили, что российские власти продлили разрешение на пролеты американских авиалайнеров над территорией России.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, действие нынешнего соглашения заканчивалось в три часа утра по московскому времени.

«Министерство транспорта России проинформировало нас о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года», — сообщил агентству представитель Госдепа.

Кроме того, по словам американского дипломатического работника, на данный момент несколько авиакомпаний США уже подтвердили, что они получили разрешения на эти пролеты.

Кроме того сообщается, что Соединенные Штаты намерены продолжить обсуждения с российскими властями, как по этому, так и другим «вопросам гражданской авиации», чтобы «предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам».

«У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний», — отметил представитель государственного департамента.

Добавим, что также, как заявили во внешнеполитическом ведомстве США, российское министерство транспорта продлила разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.