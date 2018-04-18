Глава Минфина Данилюк: Рабство на Украине отменили 20 лет назад​​​​

Вашингтон, 18 апреля. Глава министерства финансов Украины Александр Данилюк, во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, сказал, что рабство на Украине отменили 20 лет назад, сообщает РИА Новости.

«Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», — сыронизировал Данилюк, при ответе на вопрос об оптимистичности его взглядов на экономическое будущее Украины.

Напомним, что в России, в состав которой раньше входила Украина, крепостное право было отменено в 1861 году.