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Глава Минфина Данилюк: Рабство на Украине отменили 20 лет назад​​​​
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    Глава Минфина Данилюк: Рабство на Украине отменили 20 лет назад​​​​

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    Глава Минфина Данилюк: Рабство на Украине отменили 20 лет назад

    Вашингтон, 18 апреля. Глава министерства финансов Украины Александр Данилюк, во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, сказал, что рабство на Украине отменили 20 лет назад, сообщает РИА Новости.

    «Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», — сыронизировал Данилюк, при ответе на вопрос об оптимистичности его взглядов на экономическое будущее Украины.

    Напомним, что в России, в состав которой раньше входила Украина, крепостное право было отменено в 1861 году.

    Автор: Олег Сорокин
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