Джаафари: Эксперты ОЗХО начнут работу в сирийской Думе 18 апреля, если разрешит ООН

ООН, 18 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) смогут начать работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума под Дамаском уже сегодня, если в ООН сочтут, что ситуация в этом районе достаточно безопасна, заявил во вторник постоянный представитель Сирийской Арабской Республики Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности по Сирии.

«Команда экспертов ООН по безопасности прибыла сегодня в Думу примерно в 15:00 по времени Дамаска, то есть в восемь утра по Нью-Йорку, чтобы оценить ситуацию с безопасностью на месте», — заявил постпред Сирии.

Джаафари также отметил, что правительство САР сделало все возможное, чтобы помочь работе этой миссии. Дипломат назвал ложью утверждения западных стран о том, что якобы экспертам мешают начать работу на месте предполагаемого инцидента в городе Дума.

Напомним, что НПО «Белые каски» ранее сообщила, будто бы 7 апреля в сирийской Думе было применено химическое оружие. В Минобороны РФ, комментируя данное заявление, отметили, что НПО «Белые каски» не является достоверным источником информации. В свою очередь представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля тщательное обследование Думы, но не нашли там каких-либо следов применения химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция атаковали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, сирийские средства ПВО успешно отразили эту ракетную атаку, сбив при этом 71 крылатую ракету из 103 выпущенных по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Россия категорически осудила подобные действия США, Великобритании и Франции.