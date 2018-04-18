Удар западной коалиции по САР нанес ущерб шансам на урегулирование – Небензя

Нью-Йорк, 18 апреля. Западные страны, ударив по Сирии, нанесли серьезный ущерб перспективам политического урегулирования кризиса в САР. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Вы должны восполнить ущерб, который сами же нанесли перспективам политурегулирования», – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что странами Запада активно поощряются воинственные призывы радикальной оппозиции, которая, принимая участие в Женевских консультациях, ставит предварительным условием урегулирования уход президента Сирии Башара Асада со своего поста. Недавние же удары по Сирии привели к тому, что сирийские радикальные оппозиционеры начали прямо требовать от коалиции начать войну с Асадом, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ракетный обстрел территории Сирии имел место в ночь на 14 апреля силами США, Великобритании и Франции. Тогда было выпущено более 100 ракет, 71 из них были перехвачены сирийской системой ПВО.