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Сирия: США обучили мирных жителей заниматься разминированием в Ракке
Политика
Удар западной коалиции по САР нанес ущерб шансам на урегулирование – Небензя
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    Сирия: США обучили мирных жителей заниматься разминированием в Ракке

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    Сирия: США обучили мирных жителей заниматься разминированием в Ракке

    ООН, 18 апреля. США обучили группу сирийцев с тем, чтобы они занимались разминированием Ракки, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри.

    Во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по требованию России, на котором, в частности, обсуждалась гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

    Карри в своем выступлении подчеркнула, что «разминирование Ракки является приоритетной задачей». По ее словам, 40 тысячам мирным жителям рассказали о минной угрозе, а около 120 сирийцев прошли подготовку для проведения операций разминирования. 

    Ракка, служившая главным форпостом банд террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии». Поддержку им оказывал военный альянс во главе с США.

    Сирия: США обучили мирных жителей заниматься разминированием в Ракке

    Ранее в ходе заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что недавно в Ракке побывала миссия ООН. По его словам, город лежит в руинах, «под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы».

    В начале апреля Минобороны РФ опубликовало снимки, на которых запечатлено плачевное состояние Ракки после бомбардировок возглавляемой США коалиции, сообщала «Газета.ру».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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