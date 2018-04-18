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Армия Израиля нанесла удар по силам ХАМАС после обстрела военных на границе Газы
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    Армия Израиля нанесла удар по силам ХАМАС после обстрела военных на границе Газы

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    Армия Израиля нанесла удар по силам ХАМАС после обстрела военных на границе Газы

    Тель-Авив, 18 апреля. Израильские силы нанесли удар по позициям движения ХАМАС после того, как обстрелу подверглись военные Израиля на границе с сектором Газа. Об этом сообщают местные СМИ.

    Как сообщает израильская пресса, военный патруль Израиля был обстрелян в районе южной границы анклава. Отмечается, что место инцидента находится вблизи от района, где проходят «пятничные акции протеста», пишет «Газета.ru».

    В результате обстрела никто из израильских военных не пострадал. В ответ на действия ХАМАС израильская бронетехника открыла огонь по наблюдательному пункту движения.

    Напомним, ранее израильские ВВС нанесли удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе. Отмечается, что сирийские системы ПВО смогли сбить около девяти ракет в районе Хомса, которые были нацелены на авиабазу Шайрат. Жертв и разрушений в результате удара нет.

    Автор: Антон Зарубин
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