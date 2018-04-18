Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

ООН, 18 апреля. Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием предполагаемой химической атаки в городе Дума под Дамаском. С соответствующей инициативой выступила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза, созванном по инициативе России.

Дипломат, обращаясь к секретариату ООН, заявила, что «будет очень полезно» провести для Совбеза ООН некий брифинг или «предоставить краткую сводку о том, в какой стадии в настоящий момент находятся» Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия и Департамента по вопросам безопасности ООН. При этом она попросила сделать это в ближайшие 24 часа.

Ранее стало известно, что эксперты прибыли в сирийский город Дума во вторник, где им предстоит провести оценку ситуации и собрать сведения о якобы имевшей место атаке с применением химоружия.

В субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в Думе.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По словам российского президента, сообщала «Газета.ру», удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что так называемый «инцидент в Думе», который в итоге и стал «поводом» для ракетного удара по Сирии, был постановкой.