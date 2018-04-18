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Сенатор США не увидел доказательств причастности РФ и Дамаска к химатаке в Сирии
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    Сенатор США не увидел доказательств причастности РФ и Дамаска к химатаке в Сирии

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    Сенатор США не увидел доказательств причастности РФ и Дамаска к химатаке в Сирии

    Вашингтон, 18 апреля. Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что до сих пор не были представлены доказательства факта применения «химического оружия» в сирийском городе Дума, а также причастности к этому инциденту России. Об этом сообщает телекомпания CNN.

    Журналисты попросили сенатора прокомментировать недавние заявления постпреда США при ООН Никки Хейли,  которая в это воскресенье анонсировала планы США о расширении санкций против России. Пол подчеркнул, что прежде чем говорить о санкциях, необходимо достоверно выяснить, есть ли доказательства причастности России или Сирии к данному инциденту.

    «Я не наблюдаю никаких свидетельств химатаки, хотя наши спецслужбы утверждают, что такие свидетельства у них есть. Ему [Асаду] нет никакого смысла делать такие вещи, так как в течение последних двух лет он побеждает в войне. Химатака - это единственная вещь, которая могла заставить мировое сообщество напасть на Асада», – подчеркнул сенатор.

    Напомним, сообщение о якобы произошедшей 7 апреля в городе Дума химатаке распространила неправительственная организация «Белые каски». В качестве доказательств применения химического оружия были приведены лишь фотографии и видеозаписи.

    Россия назвала сообщение «Белых касок» фейком. Но США и их союзники использовали провокацию в качестве повода для нанесения по Сирии ракетных ударов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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