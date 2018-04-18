Вашингтон, 18 апреля. Президенту США Дональду Трампу необязательно запрашивать согласия Конгресса США для повторного применения силы против Сирии, заявил в эфире телеканалу FOX News лидер республиканцев в Сенате Конгресса Митч Макконнелл.

«Моя личная точка зрения заключается в том, что администрация определенно обладает полномочиями делать, что они делают. Это касается не только военных ударов, но и наших войск, направленных в Сирию еще при президенте Бараке Обаме», — заявил политик.

Макконнелл добавил, что в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в настоящее время решается вопрос о необходимости для президента США заручаться согласием Конгресса для применения силы, сообщает ТАСС.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, якобы используются для производства химического оружия. Было выпущено более 100 ракет. Однако большая их часть была сбита сирийскими ПВО.

После этого большая группа законодателей выразила недовольство тем, что Трамп принял такое решение, не получив предварительного одобрения Конгресса. Спустя два дня после нанесения ударов по Сирии Трамп все же направил в Конгресс формальное уведомление.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. По его словам, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил ранее, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что так называемый «инцидент в Думе», который в итоге и стал «поводом» для ракетного удара по Сирии, был постановкой.