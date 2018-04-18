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Сирия: Небензя озвучил Совбезу ООН шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии
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Удар западной коалиции по САР нанес ущерб шансам на урегулирование – Небензя
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    Сирия: Небензя озвучил Совбезу ООН шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии

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    Сирия: Небензя озвучил Совбезу ООН шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии

    ООН, 18 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН перечислил шесть шагов к урегулированию в Сирии.

    Во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по требованию России, на котором, в частности, обсуждалась гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

    Небензя в первую очередь подчеркнул, что «у сирийского конфликта нет военного решения», призвав совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 

    «Призываем США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права», — заявил дипломат.

    Также Небензя призвал «прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность».

    Третьим пунктом Небензя обратился к оппозиционным силам Сирии, чтобы те прекратили «агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России». 

    Четвертым пунктом на пути к урегулированию Небензя видит необходимость отмежевания вооруженных группировок от террористов. 

    Постпред РФ при ООН призвал также международное сообщество «незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии». 

    «В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия», — подытожил Небензя.

    Автор: Олеся Волкова
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