Сирия: Небензя озвучил Совбезу ООН шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии

ООН, 18 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН перечислил шесть шагов к урегулированию в Сирии.

Во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по требованию России, на котором, в частности, обсуждалась гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

Небензя в первую очередь подчеркнул, что «у сирийского конфликта нет военного решения», призвав совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Призываем США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права», — заявил дипломат.

Также Небензя призвал «прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность».

Третьим пунктом Небензя обратился к оппозиционным силам Сирии, чтобы те прекратили «агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России».

Четвертым пунктом на пути к урегулированию Небензя видит необходимость отмежевания вооруженных группировок от террористов.

Постпред РФ при ООН призвал также международное сообщество «незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии».