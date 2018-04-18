Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

Нью-Йорк, 18 апреля. Руководству США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, последние действия западной коалиции, включая ракетные удары по Сирии, лишают сирийские власти всякого желания продолжать переговоры с США и их союзниками.

«Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как «военного преступника», о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», – заявил Небензя на заседании ООН.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп дал команду совершить ракетную атаку на объекты правительственной армии в Сирии. К бомбардировке присоединились ВВС Франции и Великобритании. Россия в ответ внесла в Совбез резолюцию, в которой призвала западные страны немедленно прекратить военную агрессию против Сирии, которая является членом ООН и суверенным государством.