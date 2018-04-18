Небензя назвал беспрецедентными усилия РФ по улучшению ситуации в Восточной Гуте

Нью-Йорк, 17 апреля. Россия предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он добавил, что остальные государства должны также предоставить свою помощь.

«Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население», – заявил российский постпред.

Небензя подчеркнул, что восстановление Восточной Гуты станет возможным лишь при адресном содействии международного сообщества, в том числе – по линии ООН и сопутствующих профильных структур.

Напомним, что в прошлом месяце Небензя заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая выполняет резолюцию Совбеза ООН, посвященную оказанию помощи на территории Сирийской Арабской Республики.