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Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя
Политика
Небензя назвал беспрецедентными усилия РФ по улучшению ситуации в Восточной Гуте
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    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

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    Василий Небензя
    ООН, 18 апреля. Ударом по Сирии США, Франция и Великобритания солидаризировались с одной из сторон конфликта в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по требованию России, на котором, в частности, обсуждалась гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

    «Своим актом агрессии «тройка» и те, кто поддержал, либо приветствовал их действия, солидаризировалась с одной из сторон конфликта», — заявил Небензя.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, якобы используются для производства химического оружия. Было выпущено более 100 ракет. Однако большая их часть была сбита сирийскими ПВО. 

    Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. По его словам, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
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