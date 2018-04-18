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Почти 80% зданий в сирийской Ракке были разрушены – заместитель генсека ООН
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    Почти 80% зданий в сирийской Ракке были разрушены – заместитель генсека ООН

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    Почти 80% зданий в сирийской Ракке были разрушены – заместитель генсека ООН

    Нью-Йорк, 18 апреля. Большая часть сирийской Ракки остается разрушенной, городские службы уничтожены, а в самом городе остаются необезвреженные мины и другие взрывные устройства. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

    В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, проведенном по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией, Лоукок напомнил, что до 80% зданий в Ракке были разрушены.

    «Ракка была освобождена от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая группировка, запрещена в РФ) в октябре, однако условия в городе неблагоприятны для возвращения туда населения. В городе остаются неразорвавшиеся боеприпасы, инфраструктура разрушена, от 70 до 80% зданий разрушено», –  подчеркнул Лоукок.

    Напомним, что Ракка была освобождена от боевиков ИГ 17 октября прошлого года силами арабо-курдских группировок, входящих в состав коалиции «Силы демократической Сирии».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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