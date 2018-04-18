Меню
Новости Сирии
Ракка лежит в руинах: Небензя рассказал Совбезу ООН о плачевном состоянии сирийского города
Политика
Небензя назвал беспрецедентными усилия РФ по улучшению ситуации в Восточной Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Ракка лежит в руинах: Небензя рассказал Совбезу ООН о плачевном состоянии сирийского города

    54

    Ракка лежит в руинах: Небензя рассказал Совбезу ООН о плачевном состоянии сирийского города

    ООН, 18 апреля. Город Ракка в Сирии лежит в руинах и только недавно миссия ООН смогла ознакомиться с ситуацией в этом городе, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Заседание Совбеза ООН во вторник состоялось по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

    «Только недавно в Ракке побывала миссия ООН и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах. Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы», — рассказал Небензя.

    Напомним, Ракка, ставшая главным форпостом террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), была освобождена 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии». Поддержку им оказывала коалиция, возглавляемая США.

    Ракка лежит в руинах: Небензя рассказал Совбезу ООН о плачевном состоянии сирийского города

    В начале апреля Минобороны РФ опубликовало снимки, на которых запечатлено плачевное состояние сирийской Ракки после бомбардировок возглавляемой США коалиции. Как сообщала «Газета.ру», разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    60
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    235
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    2060
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    2106