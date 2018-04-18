Ракка лежит в руинах: Небензя рассказал Совбезу ООН о плачевном состоянии сирийского города

ООН, 18 апреля. Город Ракка в Сирии лежит в руинах и только недавно миссия ООН смогла ознакомиться с ситуацией в этом городе, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание Совбеза ООН во вторник состоялось по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией.

«Только недавно в Ракке побывала миссия ООН и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах. Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы», — рассказал Небензя.

Напомним, Ракка, ставшая главным форпостом террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), была освобождена 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии». Поддержку им оказывала коалиция, возглавляемая США.

В начале апреля Минобороны РФ опубликовало снимки, на которых запечатлено плачевное состояние сирийской Ракки после бомбардировок возглавляемой США коалиции. Как сообщала «Газета.ру», разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения.

1 Организация запрещена на территории РФ.