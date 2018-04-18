Забыл о подаренной квартире: у спикера Рады нашли неточности в декларации

Киев, 18 апреля. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2017 году получил 288,7 тысяч гривен зарплаты, сообщается в электронной декларации главы парламента. Украинские СМИ нашли в декларации политика некоторые неточности.

Согласно опубликованным данным, Парубий хранит наличными 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов, владеет четырехлетним «Suzuki SX4», а его жена — трехлетним «Peugeot 508».

Издание СТРАНА.ua обратило внимание на несоответствие в декларации чиновника. По данным информагентства, в декабре прошлого года Парубию родственники подарили квартиру в его родном Львове, находящуюся в старинном доме готического стиля под №14 на улице Глубокой (бывшая улица Чекистов).

Договор дарения квартиры был оформлен 15 декабря, в декларацию «подарок» попал только 15 марта, тогда как по закону «О предотвращении коррупции» дорогостоящие приобретения должны декларироваться в течение 10 дней после их получения.

По данным издания, антикоррупционные органы могут либо наложить штраф на политика, либо добиться лишения свободы до двух лет с лишением права занимать должности до трех лет. Однако журналисты сомневаются, что какое-либо наказание в отношении Парубия вообще будет.

Помимо этого, журналисты обратили внимание на «новые приобретения» у сестры спикера парламента Елены Парубий. Елена много лет работала в налоговых органах, а в 2010 году была задержана по уголовному делу о взятке. После высокого назначения ее брата в 2014 году ее карьера пошла вверх. В августе 2017 года Елену Парубий назначили замначальника управления фискальной службы во всей Львовской области. Причем эту должность ввели за месяц до ее назначения.

Согласно декларации Елены Парубий, в последний день 2017 года на ее мужа был записан дом в горах — в селе Мохнатое Турковского района во Львовской области. В этом же селе еще с 2009 года ею задекларированы почти полтора гектара земли, разделенные на два участка — 25 и 124,9 соток. Однако в реестре недвижимости эти дом и участки почему-то отсутствуют. В земельном кадастре участки с такими параметрами записаны на совершенно другого человека — Николая Ильницкого.